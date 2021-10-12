Карпин вместе с игроками сборной спел песню «Валера, Валера!» после победы над Словенией

Сборная России обыграла Словению в матче отбора на ЧМ-2022 (2:1) и поднялась на первое место в группе. Это послужило поводом для бурной радости и хорошего настроения — в раздевалке после матча главный тренер сборной Валерий Карпин вместе с игроками исполнил песню «Валера, Валера!»

«Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум», — написала пресс-служба сборной России под видео в «Твиттере».

Напомним, благодаря победе над Словенией (2:1) сборная России вырвалась на единоличное первое место в турнирной таблице группы H. На счету команды Валерия Карпина 19 очков в 8 матчах. На втором месте расположились хорваты — 17 очков.

Третье и четвёртое места в таблице группы занимают Словакия и Словения соответственно, которые набрали по 10 очков. Их разделяет лишь разница забитых и пропущенных голов. Замыкают турнирную таблицу Кипр и Мальта (по 5 очков).