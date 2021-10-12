«Сложно описать словами». Сутормин — о своём капитанстве в сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился эмоциями от получения капитанской повязки в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словении (2:1).
«Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность. Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!» — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сутормин стал пятым капитаном сборной России под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в августе. До этого с капитанской повязкой на поле в составе национальной команды выходили Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев.
- 12 октября 2021
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