«Мама переживала: зачем пишут столько негатива?» Сутормин — о шутках про 50 тысяч рублей

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал о том, как он и его семья переживали период шуток про 50 тыс. рублей. Несколько лет назад некоторые СМИ утверждали, что Сутормин стал игроком «Зенита» именно за 50 тыс. рублей, чтобы клуб вписался в финансовый фэйр-плей.

«Шутки про 50 тыс. рублей воспринимал совершенно спокойно. Даже мог посмеяться. Вот родные переживали… Приходилось успокаивать: говорил, что не нужно переживать и серьёзно к этому относиться. Особенно задевало маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива.

Старался объяснить, что люди, возможно, просто хотят пошутить. Даже если у них есть какая-то злоба, то не стоит на это реагировать. Для всех ведь трудно оставаться хорошим? Если реагировать на все шутки, то своего здоровья не хватит. Надо спокойнее относиться», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.