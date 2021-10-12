Ротен — о словах Неймара о последнем ЧМ: это заявление ужасно для «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен отреагировал на заявление нападающего парижан Неймара. Ранее 29-летний бразилец сообщил, что ЧМ-2022, вероятно, станет последним в его карьере. Также форвард отметил, что не знает, хватит ли ему силы духа, чтобы продолжать заниматься футболом после мундиаля.



«Неймар — потрясающий футболист, когда находится в хорошей форме. Проблема в том, что сейчас у него не самый удачный период. И это заявление ужасно для «Пари Сен-Жермен». Неймару не хватает духа, энтузиазма. Когда читаешь его слова между строк, видишь, что клуб ему безразличен. Он хочет выиграть чемпионат мира с Бразилией, и Катар — его последний шанс. Но я хочу напомнить ему об обязанностях.



Когда ты играешь на таком высоком уровне и являешься символом клуба более четырёх лет, ты не можешь заявлять подобное. Надеюсь, в «ПСЖ» как-то отреагируют на это заявление, потому что это дискредитация. Вскоре Неймару будет необходимо напомнить о его обязанностях», — приводит слова Ротена RMC Sport.