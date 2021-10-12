Казахстан не выигрывает уже больше года. Серия достигла 14 матчей

Сборная Казахстана уступила Финляндии (0:2) в домашнем матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира в Катаре. Это матч стал для подопечных Талгата Байсуфинова уже 14-м подряд без побед.



Последняя победа казахстанской команды датирована 4 сентября 2020 года — тогда со счётом 2:0 была обыграна сборная Литвы. С тех пор сборная пять раз сыграла вничью (Босния, Украина — дважды, Черногория и Албания) и потерпела девять поражений.



В турнирной таблице отборочного этапа ЧМ 2022 года Казахстан располагается на последней строчке — в семи матчах команда набрала три очка. Следующим соперником казахстанцев станут представители сборной Франции — матч состоится 13 ноября.