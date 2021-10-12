Левандовски: играть в дуэте с Холандом? Не думаю, что это невозможно

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметил высокий индивидуальный уровень игры форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



«Мы разные игроки. Холанд является отличным молодым игроком с большим будущим. Он любит контратакующий футбол и обладает прекрасной левой ногой и солидной мощью. Я же форвард другого типа.



Играть в дуэте? Не думаю, что это невозможно», — цитирует Левандовского Marca.



В текущем сезоне 33-летний поляк провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и тремя ассистами. На счету 21-летнего норвежца 16 голов и три результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Напомним, предыдущим клубом Левандовского была дортмундская «Боруссия».