«Футбол — это больше, чем просто победа». Дания получила приз фэйр-плей за Евро-2020

УЕФА вручил сборной Дании специальную награду фэйр-плей на чемпионате Европы 2020 года.

«Поздравляем мужскую сборную Дании — обладателей специального трофея World Fair Play Trophy после их выступлении на Евро-2020. Потому что футбол — это больше, чем просто победа», — говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) был прерван из-за потери Эриксеном сознания. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Игроки датской команды закрыли собой Эриксена от камер, пока ему оказывали помощь прямо на поле. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Капитану сборной Дании Симону Кьеру позднее вручили награду УЕФА за спасение Кристиана Эриксена.