Экс-игрок «Ливерпуля» Раш: Салах – лучший игрок мира прямо сейчас

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш высказался об игре нападающего красных Мохамеда Салаха.



«Мо Салах на данный момент является лучшим игроком в мире. Он вышел на другой уровень. Он невероятно прекрасен в этом сезоне.



Салах не только забивает голы, но и отдает передачи. Люди говорят: «Он эгоист», но сейчас он стал намного лучше. Он играет на благо всей команды.



Если вы посмотрите на матч с «Манчестер Сити», гол, который он забил, был просто невероятным. Не только из-за мастерства. Два или три года назад Мо Салах не смог бы ударить правой ногой.



Но тот гол в ворота «Манчестер Сити» был забит правой ногой, и он научился этому. Обычно защитники уводили его на правый фланг, потому что он не бьёт оттуда, а слева он может всё, что угодно. Однако теперь защитники беспокоятся, потому что не понимают, как им двигаться. Это говорит о том, что улучшил свою игру», — цитирует Раша Daily Mail.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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