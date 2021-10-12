Экс-игрок «Ливерпуля» Раш: Салах – лучший игрок мира прямо сейчас

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш высказался об игре нападающего красных Мохамеда Салаха.
«Мо Салах на данный момент является лучшим игроком в мире. Он вышел на другой уровень. Он невероятно прекрасен в этом сезоне.
Салах не только забивает голы, но и отдает передачи. Люди говорят: «Он эгоист», но сейчас он стал намного лучше. Он играет на благо всей команды.
Если вы посмотрите на матч с «Манчестер Сити», гол, который он забил, был просто невероятным. Не только из-за мастерства. Два или три года назад Мо Салах не смог бы ударить правой ногой.
Но тот гол в ворота «Манчестер Сити» был забит правой ногой, и он научился этому. Обычно защитники уводили его на правый фланг, потому что он не бьёт оттуда, а слева он может всё, что угодно. Однако теперь защитники беспокоятся, потому что не понимают, как им двигаться. Это говорит о том, что улучшил свою игру», — цитирует Раша Daily Mail.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 12 октября 2021
-
22:09
-
22:07
-
21:57
-
21:44
-
21:27
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:50
-
20:37
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:19
-
19:14
-
19:00
-
18:52
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:38
-
18:14
-
18:14
-
18:05
-
17:45
-
17:44
-
17:41
-
17:24
-
17:19