Экс-игрок сборной Англии: в данный момент Салах лучше Месси и Роналду

Бывший форвард «Челси» и сборной Англии Крис Саттон высказался об игре нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.



«На данный момент он лучше, чем Месси и Роналду. Его показатели в последние несколько сезонов просто невероятны. То, что он делает на таком уровне на протяжении стольких лет, показывает, насколько он великолепен.



Очень важна стабильность. Когда другие проваливаются, он демонстрирует её сезон за сезоном. Тем не менее «Ливерпуль» все ещё не переподписал с ним контракт», — цитирует Саттона BBC.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в семи матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил шесть голов и отдал три результативные передачи.



После семи туров в чемпионате Англии «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе.

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