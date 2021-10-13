Хавбек Португалии Пальинья отпраздновал гол в стиле Роналду в матче с Люксембургом

В Фару (Португалия) на стадионе «Алгарве» состоялся матч 8-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Португалии на своём поле разгромила Люксембург – 5:0.
На 69-й минуте отличиться удалось 26-летнему хавбеку сборной Португалии и лиссабонского «Спортинга» Жоау Пальинье, сделав счёт 4:0 и отпраздновав в стиле своего партнёра по национальной команде Криштиану Роналду, который к тому моменту отметился дублем, а в конце матча оформил хет-трик.
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Сборная Сербии лидирует в таблице группы А, набрав 17 очков в семи матчах. Португалия (16) — вторая, однако команда сыграла шесть встреч. Люксембург (6) — третий, Ирландия (5) — четвёртая. Азербайджан (1) — на последнем месте.
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