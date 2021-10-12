Сербия обыграла Азербайджан, Португалия забила пять голов Люксембургу
Поделиться
В матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Сербии переиграла Азербайджан. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 3:1.
Форвард сербской команды Душан Влахович оформил дубль. Ещё один гол сборной Сербии забил Душан Тадич. Единственный мяч азербайджанцев забил Махмудов.
ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Азербайджан
1:0 Влахович – 30' (пен) 1:1 Махмудов – 45+2' 2:1 Влахович – 52' 3:1 Тадич – 83' (пен)
В другом матче группы A сборная Португалии разгромила Люксембург со счётом 5:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик, ещё по голу забили Бруну Фернандеш и Жоау Пальинья.
Комментарии
- 12 октября 2021
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:36
-
23:16
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:49
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:09
-
22:07
-
21:57
-
21:44
-
21:27
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:50
-
20:37
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:19
Партнерский контент