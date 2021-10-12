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Сербия обыграла Азербайджан, Португалия забила пять голов Люксембургу

Сербия обыграла Азербайджан, Португалия забила пять голов Люксембургу
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В матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Сербии переиграла Азербайджан. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 3:1.

Форвард сербской команды Душан Влахович оформил дубль. Ещё один гол сборной Сербии забил Душан Тадич. Единственный мяч азербайджанцев забил Махмудов.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Азербайджан
1:0 Влахович – 30' (пен)   1:1 Махмудов – 45+2'   2:1 Влахович – 52'   3:1 Тадич – 83' (пен)

В другом матче группы A сборная Португалии разгромила Люксембург со счётом 5:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик, ещё по голу забили Бруну Фернандеш и Жоау Пальинья.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Люксембург
1:0 Роналду – 8' (пен)   2:0 Роналду – 13' (пен)   3:0 Фернандеш – 17'   4:0 Пальинья – 69'   5:0 Роналду – 87'
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