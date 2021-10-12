Сербия обыграла Азербайджан, Португалия забила пять голов Люксембургу

В матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Сербии переиграла Азербайджан. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 3:1.

Форвард сербской команды Душан Влахович оформил дубль. Ещё один гол сборной Сербии забил Душан Тадич. Единственный мяч азербайджанцев забил Махмудов.

В другом матче группы A сборная Португалии разгромила Люксембург со счётом 5:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик, ещё по голу забили Бруну Фернандеш и Жоау Пальинья.