Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне: бывает, сидишь в кино и думаешь, кого выпустить: Феликса или Корреа

Симеоне: бывает, сидишь в кино и думаешь, кого выпустить: Феликса или Корреа
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что никогда не перестаёт думать о футболе.

«Я думаю о футболе 24 часа в сутки. Когда один спит, другой бодрствует. И пока первый спит, другой может думать, и это его преимущество. Я всегда говорил, что невозможно полностью отключиться от футбола. Ты приходишь в кино, фильм идёт полтора часа. Он может быть отличным, но если случается пауза или фильм развивается медленно, ты начинаешь думать, кто сыграет: Феликс или Корреа.

Сложно объяснить это тем, кто рядом с тобой. Но сам ты не перестаёшь думать, даже когда отдыхаешь или спишь. И очень часто я, отдыхая или готовясь ко сну, думаю, какой состав выпустить завтра», – цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Новость по теме
Симеоне: просил Суареса узнать у Месси о возможности перехода в «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021