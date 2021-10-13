Симеоне: бывает, сидишь в кино и думаешь, кого выпустить: Феликса или Корреа

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что никогда не перестаёт думать о футболе.

«Я думаю о футболе 24 часа в сутки. Когда один спит, другой бодрствует. И пока первый спит, другой может думать, и это его преимущество. Я всегда говорил, что невозможно полностью отключиться от футбола. Ты приходишь в кино, фильм идёт полтора часа. Он может быть отличным, но если случается пауза или фильм развивается медленно, ты начинаешь думать, кто сыграет: Феликс или Корреа.

Сложно объяснить это тем, кто рядом с тобой. Но сам ты не перестаёшь думать, даже когда отдыхаешь или спишь. И очень часто я, отдыхая или готовясь ко сну, думаю, какой состав выпустить завтра», – цитирует Симеоне Mundo Deportivo.