Симеоне — о Месси: просил Суареса спросить у Месси о возможности перехода в «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что летом «матрасники» были заинтересованы в приглашении Лионеля Месси, который не продлил контракт с каталонской «Барселоной».
«Я расскажу вам то, как всё происходило. Из уважения к Месси, я сам не звонил Лео, но я позвонил Суаресу и попросил его спросить, как дела у Месси, какой у него настрой, есть ли хоть малейший шанс, что он перейдёт в «Атлетико». Но спустя некоторое время «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Месси», — цитирует Симеоне AS.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.
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