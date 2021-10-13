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Агент Пирло: переговоры с «Барселоной» скоро могут начаться

Агент Пирло: переговоры с «Барселоной» скоро могут начаться
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Агент Туллио Тинти, представляющий интересы бывшего главного тренера туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, поделился мнением о работе специалиста в итальянской команде, а также допустил возможность переговоров с «Барселоной».

«На мой взгляд, Андреа сделал всё, что мог, в «Ювентусе». Тем более это был его первый год в качестве тренера. Что касается информации о «Барселоне», на данный момент переговоров нет. Скоро они могут начаться», — приводит слова Тинти Tuttomercatoweb.

Напомним, Пирло покинул пост главного тренера в мае текущего года, так как в минувшем сезоне туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА.

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