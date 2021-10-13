В полиции Марибора сообщили детали нападения на российских болельщиков

В полиции Марибора сообщили детали столкновения болельщиков после матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2), в котором пострадал один россиянин.



«После матча три иностранных болельщика направились от стадиона «Людски врт» к съёмной квартире в центре города. Возле стадиона к ним подбежал неизвестный мужчина, повалил на землю одного из фанатов, ударил его ногой и сбежал. Мы должны подчеркнуть, что атака была единичным случаем, а не случаем противостояния между фанатами.



Гражданин России не захотел привлекать к ответственности злоумышленника, поэтому полиция расследует инцидент как правонарушение. Пока нам не удалось идентифицировать нападавшего, но полицейское расследование всё ещё продолжается» — приводит слова представителя пресс-службы полиции Марибора «РБК-Спорт».

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