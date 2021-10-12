В посольстве РФ в Словении отреагировали на избиение российских болельщиков в Мариборе

Пресс-служба посольства России в Словении сообщила, что собирает информацию об инциденте с избиением российских болельщиков в Мариборе после матча отбора ЧМ-2022 Словения – Россия (1:2).
«На основании появившейся в социальных сетях информации о произошедшей потасовке с участием российских болельщиков по окончании футбольного матча между сборными России и Словении в городе Марибор сотрудники консульского отдела Посольства РФ в Словении в оперативном порядке связались с полицией города Марибор для выяснения деталей произошедшего.
Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил лёгкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину. Никаких официальных обращений в Посольство со стороны российских болельщиков, включая пострадавшего, не поступало. Вместе с тем сотрудники Посольства продолжают находиться в плотном контакте со словенской стороной для получения более детальной информации об инциденте», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе посольства России в Словении.
- 12 октября 2021
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