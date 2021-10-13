Матчи «Реала» и «Атлетико» в Примере перенесены из-за отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке

Высший совет Испании по спорту (CSD) принял решение о переносе двух матчей Примеры — в ближайшие выходные не состоятся игры «Реал» – «Атлетик» и «Гранада» – «Атлетико». Как сообщает Marca, причиной такого решения стали матчи южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира, которые состоятся 15 октября.
Футболисты попросту не успеют вернуться в расположение своих клубов и полноценно подготовиться к матчам чемпионата Испании. Обе игры в расписании стояли на воскресенье. Таким образом, уже в ближайшую субботу новым лидером Примеры может стать «Реал Сосьедад» — для этого команде Иманола Альгуасиля достаточно не проиграть «Мальорке».
В начале сентября по аналогичной причине был перенесён матч «Барселона» — «Севилья». Та игра до сих пор не была сыграна.
- 13 октября 2021
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