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Шнуров — об отсутствии Дзюбы в сборной: наступает момент, когда нужно уходить

Шнуров — об отсутствии Дзюбы в сборной: наступает момент, когда нужно уходить
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Известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал отсутствие форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в составе сборной России после того, как команду возглавил Валерий Карпин.

«Спортсмены, как и все остальные люди, стареют. И в какой-то момент нужно просто уходить. И делать это, желательно, нужно вовремя, чтобы не быть обузой команде. Мне кажется, что Дзюба ушёл на пике, и это хорошо», — сказал Шнуров в комментарии журналистке Алисе Титко.

Напомним, Дзюба был одним из лидеров сборной России, которой руководил Станислав Черчесов. После прихода в национальную команду тренерского штаба Валерия Карпина 33-летний футболист отказался от вызова, сославшись на неоптимальную физическую форму.

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