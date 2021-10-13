Райола будет добиваться трансфера де Врея в один из клубов АПЛ

Нидерландский защитник «Интера» Стефан де Врей уже следующим летом может покинуть итальянский гранд. Как сообщает La Repubblica, его агент Мино Райола будет пытаться организовать ему трансфер в один из клубов английской Премьер-лиги.



Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах де Врея со стороны «Эвертона» и «Тоттенхэма». Сам футболист ещё в феврале текущего года был готов продлить контракт с «Интером» — при этом он даже был готов пойти миланскому клубу на уступки.



В текущем сезоне Стефан провёл в составе действующих чемпионов Италии девять матчей. Также на его счету семь матчей в составе сборной Нидерландов. Действующий контракт защитника истекает летом 2023 года. Предыдущим клубом де Врея был римский «Лацио».