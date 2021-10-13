Райола будет добиваться трансфера де Врея в один из клубов АПЛ
Поделиться
Нидерландский защитник «Интера» Стефан де Врей уже следующим летом может покинуть итальянский гранд. Как сообщает La Repubblica, его агент Мино Райола будет пытаться организовать ему трансфер в один из клубов английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах де Врея со стороны «Эвертона» и «Тоттенхэма». Сам футболист ещё в феврале текущего года был готов продлить контракт с «Интером» — при этом он даже был готов пойти миланскому клубу на уступки.
В текущем сезоне Стефан провёл в составе действующих чемпионов Италии девять матчей. Также на его счету семь матчей в составе сборной Нидерландов. Действующий контракт защитника истекает летом 2023 года. Предыдущим клубом де Врея был римский «Лацио».
Комментарии
- 13 октября 2021
-
22:33
-
22:23
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
20:58
-
20:35
-
20:27
-
20:08
-
20:07
-
19:54
-
19:37
-
19:33
-
19:16
-
19:12
-
19:11
-
18:57
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:34
-
18:18
-
18:03
-
17:49
-
17:24
-
17:23
-
16:42
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
15:59
-
15:42
Партнерский контент