Сборная Украины обновила собственный антирекорд — команда пропускает в 10 матчах подряд

По итогам матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1) национальная сборная Украины обновила свой антирекорд по количеству матчей подряд, в которых команде забивали хотя бы один раз. Теперь эта серия насчитывает 10 поединков.
Последним матчем, когда украинская команда сумела сохранить свои ворота на замке, стала товарищеская игра с Кипром, которая случилась 7 июня. Тогда ещё подопечные Андрея Шевченко одержали победу со счётом 4:0.
С тех пор Украина провела 10 матчей: Нидерланды (2:3), Северная Македония (2:1), Австрия (0:1), Швеция (2:1), Англия (0:4), Казахстан (2:2), Франция (1:1), Чехия (1:1), Финляндия (2:1), Босния и Герцеговина (1:1).
Предыдущая антирекордная серия продлилась с августа 2010-го по июнь 2011 года — тогда украинская команда пропускала на протяжении девяти матчей подряд.
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