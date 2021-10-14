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Игорь Акинфеев показал, как забивает на тренировках

Игорь Акинфеев показал, как забивает на тренировках
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев выложил в «Инстаграме» видеоролики, в которых он забивает несколько красивых голов на тренировке.

«Тренировка удалась», — подписал видео голкипер.

Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 684 встречи за московский ЦСКА, в которых он пропустил 608 мячей, при этом в его активе 290 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.

Московский ЦСКА в 10 матчах набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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