Игорь Акинфеев показал, как забивает на тренировках
Поделиться
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев выложил в «Инстаграме» видеоролики, в которых он забивает несколько красивых голов на тренировке.
«Тренировка удалась», — подписал видео голкипер.
Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 684 встречи за московский ЦСКА, в которых он пропустил 608 мячей, при этом в его активе 290 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.
Московский ЦСКА в 10 матчах набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
Комментарии
- 14 октября 2021
-
01:03
-
00:56
-
00:38
-
00:34
-
00:06
- 13 октября 2021
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:15
-
23:13
-
22:53
-
22:49
-
22:33
-
22:23
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
20:58
-
20:35
-
20:27
-
20:08
-
20:07
-
19:54
-
19:37
-
19:33
-
19:16
-
19:12
-
19:11
-
18:57
-
18:50
-
18:35
-
18:35
Партнерский контент