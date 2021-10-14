Витория высказался об уходе Попова с должности спортивного директора «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал уход Дмитрия Попова с должности спортивного директора клуба.
«Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в «Спартак», но он решил уйти. Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал. Хорошо ли для него лично — его дело. Самое главное, что мы в «Спартаке» смогли преодолеть ту ситуацию и продолжаем трудиться дальше. Мне не нравится это слово — предательство. Повторю — никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Но не берусь говорить о том, что это предательство. Было ли это хорошее решение по отношению к клубу? Нет, не было. Но, видимо, хорошее лично для него», — приводит слова Витории «Спорт-экспресс».
После того, как «Спартак» уступил в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфике» (0:2), Попов объявил об уходе в отставку. По словам функционера, одной из причин была постоянная критика и оскорбления со стороны Заремы Салиховой — супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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