«Бавария» намерена подписать Холанда в случае ухода Левандовского

«Бавария» всё ещё претендует на подписание форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Мюнхенцы попытаются заполучить норвежца по окончании нынешнего сезона, если команду покинет действующий главный бомбардир Роберт Левандовски, информирует Bild.

По сведениям источника, сам Холанд обойдётся «Баварии» в € 75 млн – именно такая сумма отступных активируется в контракте Эрлинга с «Боруссией» следующим летом. Ещё € 30-40 млн составят комиссионные агента Мино Райолы. Кроме того, определённая сумма комиссионных также будет выплачена отцу Эрлинга.

Холанд хочет получать в новом клубе не менее € 30 млн в год. Ранее интерес к нему приписывали «Челси», «Ювентусу», «Пари Сен-Жермен», «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».