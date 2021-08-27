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«ПСЖ» хочет подписать Холанда на замену Мбаппе этим летом

«ПСЖ» хочет подписать Холанда на замену Мбаппе этим летом
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Футбольный клуб «ПСЖ» этим летом попытается подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который близок к переходу в «Реал Мадрид». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации газеты, представители французской команды связались с агентом форварда Мино Райолой, чтобы узнать, возможно ли организовать его переход за несколько дней до закрытия трансферного окна. «Пари-Сен-Жермен» может использовать деньги, которые получит от «Реала» за Мбаппе.

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.

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