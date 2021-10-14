«Если вы играете в открытую, то почему так происходит»? Экс-судья Васильев — о полиграфе

Судья Станислав Васильев рассказал о проверке на полиграфе, после которой он был отстранён от судейской деятельности.
«Я предполагал, что мне после игры «Ротор» — «Ахмат» мне предложат пройти полиграф – так и произошло. Приехал 26 мая. Сразу в начале беседы на полиграфе полиграфолог Людмила сказала: «Сознайтесь, ничего не скрывайте, Ашот Рафаилович — он же всепонимающий и всепрощающий». Она говорила о нём c большим восхищением. Обстановка там нормальная: обычный кабинет, стол, стул, датчики. Не было ощущения, что я на каком-то допросе – сначала беседа, которая длилась час-полтора, потом – беседа уже с датчиками. Вопросов было больше сотни. Спрашивали и по быту, но больше гоняли по судейской карьере. Я зашёл туда в 10 утра и в четыре часа вечера вышел.
Меня возмутило, что результаты исследования я не получил. Просто через несколько недель заявили, что я отстранён. Я обращался с заявлением к Дюкову, что хочу увидеть результат проверки на полиграфе, но мне ответили, что это можно только ему самому и Хачатурянцу.
Получается, я что, третья сторона, и меня это не касается? Самое интересное, что мне вообще сказали про удаление результатов полиграфа! Под эту дуду можно кого угодно загнать, объявить врагом и расстрелять! Если вы играете в открытую, то почему так происходит?» — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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