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Тренер «Алании» Гогниев провёл эмоциональную пресс-конференцию после матча с «Акроном»

Тренер «Алании» Гогниев провёл эмоциональную пресс-конференцию после матча с «Акроном»
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В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Акрон» принимал «Аланию». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

После встречи главный тренер «Алании» Спартак Гогниев провёл эмоциональную пресс-конференцию, во время которой похвалил свою команду за самоотдачу, а также возмутился решением арбитра не назначать пенальти в ворота «Акрона».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Алании».

Владикавказская «Алания» в 17 матчах набрала 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Тольяттинский «Акрон» (25) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург», в 17 встречах набравший 37 очков.

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