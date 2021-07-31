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«Алания» обратилась к ФНЛ по поводу камеры в гостевой раздевалке «Енисея». Фото

Пресс-служба «Алании» обратилась к коллегам из Футбольной национальной лиги по поводу камеры, размещённой в гостевой раздевалке «Енисея».

«Эй, ФНЛ, а пообщайтесь в личке с „Енисеем“ и спросите, зачем им камеры в гостевой раздевалке. Мы их заклеили, но кто знает, может там и микрофоны под потолком», — говорится в сообщении «Алании».

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Алании».

Представители красноярского клуба ответили оригинально: «А это из-за участившихся случаев нашими гостями краж трёх очков. Upd: ну, вот, опять».

В матче 4-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Аланию». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«Алания» набрала 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национально лиги. Красноярский «Енисей» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (9).

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