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Клаудио Раньери объяснил решение возглавить «Уотфорд»

Клаудио Раньери объяснил решение возглавить «Уотфорд»
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69-летний итальянский специалист Клаудио Раньери прокомментировал своё решение возглавить «Уотфорд».

«Если бы я не остался в футболе, мне было бы очень скучно. Я люблю футбол. Я люблю жизнь. Может быть, я буду работать до 80 лет, почему нет? Я могу стать самым пожилым тренером в Англии и буду ходить с тростью. Я вернулся, чтобы достичь чего-то с «Уотфордом». Я амбициозный человек. Президент клуба тоже амбициозен. Я готов вложить всю энергию, всю душу в эту работу.

Нам нужно спастись от вылета. Я думаю только о том, что нужно набрать 40 очков. Помните, как в «Лестере»? 40 очков, 40 очков. Потом 41. У нас пока 7, так что нужно заработать ещё 33. Затем постепенно мы будем прибавлять к следующему сезону», — цитирует Раньери Daily Mail.

Последним местом работы итальянского наставника была «Сампдория», из которой он ушёл в конце сезона-2020/2021. Ранее Раньери уже работал в Англии, он являлся главным тренером «Челси» и «Лестера», который привёл к победе в чемпионате в сезоне-2015/2016.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Уотфорд» после семи туров занимает 15-е место.

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Уотфорд»

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