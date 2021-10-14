Клаудио Раньери объяснил решение возглавить «Уотфорд»

69-летний итальянский специалист Клаудио Раньери прокомментировал своё решение возглавить «Уотфорд».
«Если бы я не остался в футболе, мне было бы очень скучно. Я люблю футбол. Я люблю жизнь. Может быть, я буду работать до 80 лет, почему нет? Я могу стать самым пожилым тренером в Англии и буду ходить с тростью. Я вернулся, чтобы достичь чего-то с «Уотфордом». Я амбициозный человек. Президент клуба тоже амбициозен. Я готов вложить всю энергию, всю душу в эту работу.
Нам нужно спастись от вылета. Я думаю только о том, что нужно набрать 40 очков. Помните, как в «Лестере»? 40 очков, 40 очков. Потом 41. У нас пока 7, так что нужно заработать ещё 33. Затем постепенно мы будем прибавлять к следующему сезону», — цитирует Раньери Daily Mail.
Последним местом работы итальянского наставника была «Сампдория», из которой он ушёл в конце сезона-2020/2021. Ранее Раньери уже работал в Англии, он являлся главным тренером «Челси» и «Лестера», который привёл к победе в чемпионате в сезоне-2015/2016.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Уотфорд» после семи туров занимает 15-е место.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Уотфорд»
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