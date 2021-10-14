Исполком РФС пройдёт 27 октября
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Заседание исполкома Российского футбольного союза пройдёт в формате видеоконференцсвязи 27 октября, сообщает пресс-служба РФС. Проект повестки дня будет опубликован на официальном сайте РФС позднее.
Напомним, 5 октября пост президента Российской Премьер-Лиги покинул Сергей Прядкин. Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 году. В марте 2020 года Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок. Исполняющим обязанности главы РПЛ стал глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.
Ранее появилась информация, что РФС близок к договоренности о передаче РПЛ прав на проведение чемпионата России по футболу на восемь лет, начиная со следующего сезона. Действующее соглашение истекает в 2022 году.
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