Юрген Клопп: «Ньюкасл» станет суперсилой в мировом футболе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал смену владельца в «Ньюкасл Юнайтед».

«Если говорить только о футболе, то в долгосрочной перспективе, конечно, они станут суперсилой. Насколько я знаю, это третий клуб в мировом футболе, который будет принадлежать целой стране. Конечно, перед ними открываются огромные возможности.

Весь мир был по праву расстроен созданием Суперлиги, но сейчас это и есть Суперлига — только для одного клуба. На ближайшие 20-30 лет «Ньюкаслу» уготована доминирующая роль в мировом футболе. Деньгами можно распорядится неправильно, но в футболе слишком много хороших людей, и «Ньюкасл» их найдёт. Нам остаётся смириться с фактом», — цитирует Клоппа The Telegraph.

На минувшей неделе новым владельцем «Ньюкасла» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Он приобрёл около 80% акций клуба. Ранее владельцем «сорок» был миллиардер Майк Эшли.

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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»