Владелец «Динамо»: стадион «Спартака» не находится у нас в залоге
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Банк «ВТБ», который является владельцем московского «Динамо», опроверг нахождение у себя в залоге стадиона «Спартака» — «Открытие Банк Арены».
«Банк «ВТБ» не кредитовал строительство стадиона «Спартак», это здание не находилось и не находится в залоге у банка», — приводит слова пресс-службы «ВТБ» издание «РБК».
Напомним, ранее в Сети появились копии документов, которые якобы подтверждают нахождение стадиона «Спартака» в залоге у «ВТБ-Банка». Источник утверждал, что сумма кредита составляет 90 млрд руб., а срок оплаты — до 2030 года.
Напомним, стадион «Открытие Банк Арена» был открыт 5 сентября 2014 года. Вместимость арены — 45 360 мест. На этом стадионе проходили матчи Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира – 2018.
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