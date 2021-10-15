«Чемпионат» обновил сервис по продаже билетов

Дорогие друзья! У нас отличная новость: мы обновили сервис «Чемпионат.Билеты», чтобы сделать его более удобным, информативным и современным!

Мы постарались не перегружать его графикой, сделали максимально современным, более удобным, информативным и привлекательным. Новые фильтры позволят быстро ориентироваться и находить нужное мероприятие.

А ещё Сервис лучше отображается на мобильных устройствах и быстрее загружается.

Надеемся, что вы оцените новые возможности нашего сайта, а мы будем стараться, чтобы он стал ещё лучше.

Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения по работе Сервиса, пожалуйста, присылайте их на почту: tickets@championat.com

Каждый отзыв помогает нам быстрее реагировать на ошибки и оперативно их исправлять. Спасибо, что вы с нами, и простите за неудобства, которые периодически случаются в работе Сервиса. Каждый день мы работаем над тем, чтобы таких недочётов было всё меньше!

Пока что это все новости, но скоро обязательно будут ещё!

Мы ждём вас на нашем сайте.

С уважением, команда «Чемпионат.Билеты».