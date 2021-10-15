Педри: «Барселона» — лучший клуб мира, она поднимется вновь

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Я надеюсь, что проведу здесь ещё много лет. «Барселона» — лучший клуб мира, она поднимется вновь. Надеюсь провести здесь много лет.



Сумма отступных показывает, что «Барселона» рассчитывает на меня. Я искренне хочу многое дать клубу. Для меня срок контракта и проект важнее, чем сумма отступных», — цитирует Педри Mundo Deportivo.



Ранее «Барселона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Педри. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что сумма отступных за 18-летнего игрока по новому контракту с «Барселоной» составит € 1 млрд.

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