Педри: «Барселона» — лучший клуб мира, она поднимется вновь
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Я надеюсь, что проведу здесь ещё много лет. «Барселона» — лучший клуб мира, она поднимется вновь. Надеюсь провести здесь много лет.
Сумма отступных показывает, что «Барселона» рассчитывает на меня. Я искренне хочу многое дать клубу. Для меня срок контракта и проект важнее, чем сумма отступных», — цитирует Педри Mundo Deportivo.
Ранее «Барселона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Педри. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что сумма отступных за 18-летнего игрока по новому контракту с «Барселоной» составит € 1 млрд.
Новость по теме«Барселона» объявила о продлении контракта с Педри до 2026 года
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