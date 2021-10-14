«Барселона» объявила о продлении контракта с Педри до 2026 года

«Барселона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Педри. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что сумма отступных за 18-летнего игрока по новому контракту с «Барселоной» составит € 1 млрд.

Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал лидером сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.

«Барселона» в 7 матчах набрала 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.