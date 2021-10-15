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Матч «Спартака» и «Лестера» начнётся с минуты молчания

Матч «Спартака» и «Лестера» начнётся с минуты молчания
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«Спартак» согласовал с УЕФА минуту молчания перед началом игры группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Об этом «Чемпионату» заявили в пресс-службе красно-белых.

Минута молчания посвящена 39-й годовщине трагедии, которая произошла в «Лужниках» во время матча против «Харлема». Также на футболки игроков «Спартака» будет нанесена дата – 20 октября 1982.

Напомним, 20 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Соперниками «Спартака» и «Лестера» по группе С являются польская «Легия» и итальянский «Наполи».

«Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы дома уступил «Легии» со счётом 0:1. В выездной встрече 2-го тура с итальянским «Наполи» красно-белые сумели одержать сенсационную победу со счётом 3:2.

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