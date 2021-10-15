19-летним нидерландским футболистом Ихаттареном недовольны в «Сампдории»

Нидерландский полузащитник Мохаммед Ихаттарен, который принадлежит «Ювентусу» и выступает за «Сампдорию» на правах аренды, вернулся на родину.

Как сообщает нидерландское издание AD, у 19-летнего футболиста проблемы с адаптацией в итальянском чемпионате. Он не хочет оставаться в стране.

В свою очередь, «Сампдория» недовольна поведением игрока и его отношением к тренировкам.

«Ювентус», который владеет правами на нидерландского футболиста, несмотря на действующий контракт с Ихаттареном, не рассчитывает на игрока. Срок аренды истекает в конце текущего сезона. 19-летний представитель Нидерландов не провёл ни одного матча за итальянские клубы.

До трансфера в «Ювентус» Ихаттарен выступал за ПСВ. Агентом игрока является Мино Райола.