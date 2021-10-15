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«Хоффенхайм» разгромил «Кёльн» в стартовом матче 8-го тура Бундеслиги

«Хоффенхайм» разгромил «Кёльн» в стартовом матче 8-го тура Бундеслиги
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В Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» состоялся стартовый матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Кёльн».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0. На 31-й минуте Ила Бебу открыл счёт. На 49-й минуте он же удвоил преимущество своей команды. Далее отличились Кристоф Баумгартнер, Деннис Гайгер и Стефан Пош.

«Хоффенхайм» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн», набрав 12 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Кёльн» будет принимать «Байер», а «Хоффенхайм» сыграет с «Баварией» в гостях.

Лидером Бундеслиги является «Бавария», набравшая 16 очков в семи турах. В 8-м туре мюнхенцы встретятся с «Байером» в Леверкузене.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
15 октября 2021, пятница. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
5 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Бебу – 31'   2:0 Бебу – 49'   3:0 Баумгартнер – 51'   4:0 Гайгер – 74'   5:0 Пош – 87'
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