«Хоффенхайм» разгромил «Кёльн» в стартовом матче 8-го тура Бундеслиги
Поделиться
В Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» состоялся стартовый матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» принимал «Кёльн».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0. На 31-й минуте Ила Бебу открыл счёт. На 49-й минуте он же удвоил преимущество своей команды. Далее отличились Кристоф Баумгартнер, Деннис Гайгер и Стефан Пош.
«Хоффенхайм» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн», набрав 12 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Кёльн» будет принимать «Байер», а «Хоффенхайм» сыграет с «Баварией» в гостях.
Лидером Бундеслиги является «Бавария», набравшая 16 очков в семи турах. В 8-м туре мюнхенцы встретятся с «Байером» в Леверкузене.
Комментарии
- 16 октября 2021
-
00:42
-
00:34
-
00:25
-
00:23
- 15 октября 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:44
-
23:37
-
23:22
-
23:10
-
22:56
-
22:46
-
22:10
-
22:07
-
21:39
-
21:11
-
21:08
-
20:53
-
20:51
-
20:31
-
20:14
-
20:14
-
19:51
-
19:38
-
19:28
-
19:04
-
19:03
-
18:55
-
18:39
-
18:21
-
18:19
-
18:08
-
17:51
-
17:47
-
17:27
Партнерский контент