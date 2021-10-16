Хуан Бернат поделился эмоциями от возвращения на поле впервые за 13 месяцев

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат после матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (2:1) рассказал об ощущениях после возвращения на поле впервые за 13 месяцев. В сентябре 2020 года испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.



«Я счастлив вернуться в команду, выйти на поле, сыграть после стольких месяцев. У меня была тяжёлая травма. В связи с осложнениями я трижды оказывался на операционном столе. Потребовалось много работы, много душевных сил, множество жертв. И я очень рад вернуться. Очень благодарен публике за радушный приём. Приятно слышать, как болельщики скандируют твоё имя.



Не знаю, когда смогу провести на поле все 90 минут. Не хочу давить на себя, продолжаю постепенную работу. Это был мой первый матч за год, не хватало ритма. Не знаю, когда смогу сыграть больше. Не хочу гадать. Очевидно, сейчас провести весь матч я не могу, но хочу сделать это как можно скорее. Очень хочу помочь команде», — приводит слова Берната L'Equipe.