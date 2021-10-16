Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 11-го тура
Поделиться
Сегодня, 16 октября, матчем «Арсенал» — «Зенит» стартует 11-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 11-м туре состоятся следующие восемь встреч:
16 октября
«Арсенал» — «Зенит» (Тула, 14:00 мск)
«Рубин» — «Локомотив» (Казань, 16:30 мск)
«Сочи» — «Ростов» (Сочи, 19:00 мск)
«Спартак» — «Динамо» (Москва, 19:00 мск)
17 октября
«Урал» — ЦСКА (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» (Самара, 16:30 мск)
«Химки» — «Ахмат» (Химки, 16:30 мск)
«Краснодар» — «Уфа» (Краснодар, 19:00 мск).
После десяти туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка. В тройку лидеров входят клубы «Динамо» (19) и «Сочи» (18).
Комментарии
- 16 октября 2021
-
11:12
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:48
-
10:33
-
10:11
-
10:08
-
09:58
-
09:57
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:27
-
08:44
-
08:27
-
06:48
-
05:39
-
05:19
-
04:20
-
04:03
-
03:22
-
03:00
-
02:46
-
02:28
-
02:05
-
01:37
-
01:18
-
01:00
-
00:42
-
00:34
-
00:25
-
00:23
- 15 октября 2021
-
23:51
-
23:50
Партнерский контент