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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 11-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 11-го тура
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Сегодня, 16 октября, матчем «Арсенал» — «Зенит» стартует 11-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 11-м туре состоятся следующие восемь встреч:

16 октября
«Арсенал» — «Зенит» (Тула, 14:00 мск)
«Рубин» — «Локомотив» (Казань, 16:30 мск)
«Сочи» — «Ростов» (Сочи, 19:00 мск)
«Спартак» — «Динамо» (Москва, 19:00 мск)

17 октября
«Урал» — ЦСКА (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» (Самара, 16:30 мск)
«Химки» — «Ахмат» (Химки, 16:30 мск)
«Краснодар» — «Уфа» (Краснодар, 19:00 мск).

После десяти туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка. В тройку лидеров входят клубы «Динамо» (19) и «Сочи» (18).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
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