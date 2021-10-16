Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 11-го тура

Сегодня, 16 октября, матчем «Арсенал» — «Зенит» стартует 11-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 11-м туре состоятся следующие восемь встреч:



16 октября

«Арсенал» — «Зенит» (Тула, 14:00 мск)

«Рубин» — «Локомотив» (Казань, 16:30 мск)

«Сочи» — «Ростов» (Сочи, 19:00 мск)

«Спартак» — «Динамо» (Москва, 19:00 мск)



17 октября

«Урал» — ЦСКА (Екатеринбург, 14:00 мск)

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» (Самара, 16:30 мск)

«Химки» — «Ахмат» (Химки, 16:30 мск)

«Краснодар» — «Уфа» (Краснодар, 19:00 мск).



После десяти туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка. В тройку лидеров входят клубы «Динамо» (19) и «Сочи» (18).