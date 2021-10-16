«Твоё тело не из мрамора». Женская команда «Зенита» представила фотопроект с Эрмитажем

Женская команда «Зенита» совместно с фондом медицинских решений «Не напрасно» и Государственным Эрмитажем представила фотопроект в рамках месяца повышения осведомленности в отношении рака молочной железы.
Футболистки санкт-петербургского клуба предстали в образах античных статуй, чтобы подчеркнуть, что женское тело нуждается в бережном отношении и заботе, как и произведения искусства. Съёмка прошла в Государственном Эрмитаже.
«Мы гордимся тем, что наша команда второй год подряд становится послом акции «Розовый октябрь» в Петербурге. Приятно, что футболистки могут обратить внимание болельщиков на такие важные стороны жизни, как забота о своем здоровье. Конечно, мы с радостью поддержали инициативу Фонда «Не напрасно» и постарались напомнить о том, что рак молочной железы — излечимое заболевание при условии обнаружения на ранней стадии. Именно поэтому в октябре мы говорим о важности профилактических осмотров и скрининга», — отметила главный тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина.
Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. По данным ВОЗ, раннее выявление этого вида рака повышает возможность излечения до 90% и выше.
- 16 октября 2021
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