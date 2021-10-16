«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: Силва вывел хозяев вперёд

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Этихад» в Манчестере проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте встречи отличился полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

Гол Силвы в ворота «Бёрнли»:

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогают ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Майкл Солсбери.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



«Манчестер Сити» в 7 матчах набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (3) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 8 встречах набравший 18 очков. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».