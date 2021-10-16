Гисдоль — о матче с «Рубином»: это была дикая, необузданная игра

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча закончилась со счётом 2:2. Причём москвичи забили второй мяч уже в компенсированное время.
Эта встреча стала дебютной для Гисдоля. В «Локомотиве» он сменил Марко Николича.
«Это была дикая, необузданная игра со стороны обеих команд. Моя команда была очень смелой, порой она была даже более чем смелая. Мы шли вперёд и пропустили много контратак, особенно в первом тайме, когда растранжирили все свои голевые моменты. Но вы знаете, что если команда проигрывает 0:2, а заканчивает 2:2, то остаётся положительное послевкусие», — сказал Гисдоль в эфире «Матч ТВ».
«Локомотив» набрал 18 очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 15 очков, команда находится на 8-м месте в турнирной таблице.
- 16 октября 2021
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