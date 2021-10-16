Арбитр Федотов: драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасёв

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о потасовке игроков «Спартака» и «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ.

«Карасёв просто не захотел никого удалять после потасовки. Фомин залез на Джикию, а у него была жёлтая – мог удалять Фомина. Захарян мог и за стычку жёлтую получить, она была бы второй, ведь та, что он получил, была за грубую игру. Карасёв мог удалять всю скамейку запасных – и одних и вторых.



Дело в том, что потасовку и сделал Карасёв. Вместо того чтобы идти пешком к игрокам, надо было нестись с жёлтой карточкой для Захаряна. Тогда бы он остановил и Жиго, и Джикию. Может, ему скучно стало.



Другой, какой-либо молодой судья, на месте Карасёва всех бы поудалял, но Карасёв понимал, что так лучше не делать. Но драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил он», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.