«Челси» с минимальным счётом обыграл «Брентфорд»

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Челси». Гости одержали победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма. На 45-й минуте встречи отличился защитник «аристократов» Бенджамин Чилуэлл.

Гол защитника «Челси» Чилуэлла в ворота «Брентфорда»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром выступал Саймон Хупер.



В девятом туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Норвич Сити», а «Брентфорд» примет дома «Лестер Сити». Первый матч состоится 23 октября, а второй — 24 октября.

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