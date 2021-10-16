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«Леванте» и «Хетафе» разошлись миром в матче 9-го тура испанской Примеры

«Леванте» и «Хетафе» разошлись миром в матче 9-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 9-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Хетафе». Встреча завершилась вничью – 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервным арбитром выступил Давид Камбронеро Гонсалес.

После девяти сыгранных туров в испанской Примере «Леванте» располагается на 18-м месте в турнирной таблице с 5 очками в активе. «Хетафе» находится на последнем, 20-м месте в таблице, у команды 2 очка.

В десятом туре чемпионата Испании «Леванте» сыграет на выезде с «Севильей», а «Хетафе» примет дома «Сельту». Первая встреча состоится 24 октября, а вторая 25 октября.

Испания - Примера. 9-й тур
16 октября 2021, суббота. 19:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 0
Хетафе
Хетафе
Комментарии
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