«Леванте» и «Хетафе» разошлись миром в матче 9-го тура испанской Примеры

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 9-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Хетафе». Встреча завершилась вничью – 0:0.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервным арбитром выступил Давид Камбронеро Гонсалес.



После девяти сыгранных туров в испанской Примере «Леванте» располагается на 18-м месте в турнирной таблице с 5 очками в активе. «Хетафе» находится на последнем, 20-м месте в таблице, у команды 2 очка.



В десятом туре чемпионата Испании «Леванте» сыграет на выезде с «Севильей», а «Хетафе» примет дома «Сельту». Первая встреча состоится 24 октября, а вторая 25 октября.