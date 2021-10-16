Витория: в случае с потасовкой арбитр должен был сделать что-то и развести игроков

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал инцидент, произошедший в концовке первого тайма матча 11-го тура РПЛ с «Динамо». Во время встречи произошла массовая потасовка с участием игроков и запасных команд. При этом арбитр Сергей Карасёв сперва не вмешивался в происходящее, а затем показал четыре жёлтые карточки.



«Мы пропустили два, после чего «Динамо» начало чувствовать себя увереннее. Конец игры был совершенно другой — мы шли до самого конца. Ничья в данном случае была гораздо лучше проигрыша, поэтому три игрока, которые вышли и вдохнули в игру новую жизнь, два мяча — всё это было хорошо. Конечно, было бы лучше заработать три очка, но одно — тоже прекрасно.



В случае с потасовкой арбитр должен был сделать что-то, чтобы развести игроков и повлиять на эту историю. Но я его не осуждаю, потому что не видел повтора эпизода и не знаю подробностей», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.