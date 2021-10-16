Руй Витория: чтобы «Спартак» больше забивал, нужно делать только одно — больше работать

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итог матча 11-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:2.
«Это была сложная игра. Мы не всегда были хороши, но самое главное, что смогли показать характер. «Динамо» — достойный соперник, и мы заслужили ту ничью, которая получилась.
Хотелось бы отметить, что команда много атакует — я очень доверяю нашим нападающим. Но нужно учесть, что отсутствуют важные для нас игроки: Промес, Понсе, Мелкадзе. Чтобы больше забивать, нужно делать только одно — больше работать.
Участие в еврокубках — это другое, но не могу сказать, что это как-то влияет на матчи в чемпионате. Мы ищем новые решения: вы могли заметить, что в этой игре не было Промеса и Хендрикса», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 16 октября 2021
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