Джикия поздравлял Симоняна, Ларссон сносил щит, фанаты показали грозный перф. Фото дерби

16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Динамо», сумев спастись от поражения на последних минутах. Встреча завершилась со счётом 2:2. Последний гол в матче забил защитник красно-белых Самуэль Жиго.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Сложно сказать, с чем связано такое начало. Может, усталость накопилась. Но молодцы, что показали характер. Выжали максимум. Потасовка? Футбольное, все налетели, это эмоции.
Сейчас уже думаем о следующей игре. Тяжёлый цикл, еврокубки, сильные соперники. По «Лестеру» ещё не говорили, будем готовиться. Силы и эмоции есть. Все поняли, что надо завести друг друга. Какая разница, кто забивает — защитники или нападающие? Главное — результат. Дальние удары? Стараюсь быть нацеленным на ворота. С Зобниным приятно играть в центре поля. Стараешься помочь ему», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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