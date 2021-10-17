Нападающий ЦСКА Яковлев пропустит матч с «Уралом» из-за травмы

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев пропустит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сообщает пресс-служба московского клуба.



«После возвращения из расположения молодёжной сборной Владислав прошёл обследование, по результатам которого у нашего футболиста было диагностировано повреждение одной из мышц бедра. В настоящее время он вместе с Игорем Дивеевым проходит консервативное лечение на базе клуба в Ватутинках. Точные сроки лечения будут определены через несколько дней», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.



Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 17 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — ЦСКА.

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