Малком — о поражении «Зенита»: не всегда получается так, как хочется

Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на поражение «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Поднять голову и думать о следующей встрече… «Не всегда получается так, как мы хотим и планируем...» Один за всех и все за одного! Давай, «Зенит», — написал Малком в «Инстаграме», опубликовав фото с матча с «Арсеналом».
16 октября тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
На 53-й минуте счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили. Он получил передачу от Даниила Хлусевича, вышел один на один и воспользовался своим шансом. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который откликнулся на передачу бразильского полузащитника Малкома. Но на 90-й минуте полузащитник хозяев Кингз Кангва дальним ударом установил окончательный счёт.
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